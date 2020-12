COVID-19: No RN, casos de dezembro superam o número registrado em novembro

Nesta segunda-feira (21), o estado do Rio Grande do Norte contabilizou apenas no mês de dezembro, 14.610 novos casos de COVID-19. Em 21 dias, o número de casos positivos é maior que o registrado no mês anterior, em que foram fichados 13.947 casos.

Com o crescimento no número de casos, há um aumento na média diária de novos registros. Em novembro, a média foi de 464,9, enquanto que em dezembro a média é, até o momento, de 695,7. Apenas de um mês para o outro, são 231 casos a mais por dia.

Segundo o Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap/RN), o Rio Grande do Norte possui 109.734 casos confirmados do novo coronavírus e o número de óbitos chegou a 2.873.

Próximo de ultrapassar os 110 mil casos de COVID-19, considerando a situação preocupante da Região Oeste e a proximidade das festas de fim de ano, é necessário que a população faça uso dos itens de proteção individual e mantenha o distanciamento social a fim de conter o avanço da doença.