Covid-19: MS divulga informe com orientações sobre a Campanha Nacional de Vacinação

O Ministério da Saúde divulgou um informe com orientações técnicas relativas à continuidade da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19. O documento destaca a entrega recente das 53,9 milhões de doses aos estados e municípios e reforça o intervalo necessário entre a primeira e segunda doses das vacinas, sendo 4 semanas para a Sinovac/Butantan e 12 semanas para a AstraZeneca/Fiocruz.

Nesta nova etapa de distribuição, serão disponibilizadas 6,379 milhões de doses às 27 unidades federativas com o objetivo de atender cerca de 5 milhões de pessoas, entre elas, profissionais da saúde, grupos prioritários acima de 60 anos e militares das forças de segurança e salvamento e forças armadas.

Para as informações completas e outros dados sobre a vacinação contra a Covid-19, o informe pode ser acessado no site do Ministério da Saúde.

Fonte: Brasil 61