COVID-19: MPRN recomenda suspensão de eventos e shows em Mossoró

Nesta terça-feira (15), o Ministério Público do Rio Grande do Norte, emitiu uma recomendação para que a Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró suspenda a realização de qualquer evento. A orientação é resultante do aumento de casos de COVID-19, visto que o RN registra 104.855 casos positivos e 2.821 óbitos.

Segundo o documento, a Prefeitura Municipal deve cancelar imediatamente as autorizações para realização de eventos públicos e particulares que possam causar aglomeração de pessoas. A recomendação inclui eventos corporativos, científicos, técnicos, convenções, shows ou qualquer outro evento de massa, público ou privado, promovido ou patrocinado por ente público ou privativo, incluindo queima de fogos na virada do ano.

A recomendação foi assinada pelo promotor Rodrigo Pessoa de Morais, considerando a taxa de ocupação dos leitos críticos e clínicos, diminuição do índice de distanciamento e a nova tendência de casos no estado. A Prefeitura deve intensificar o cumprimento das medidas de segurança sanitária e também a fiscalização quanto a não realização de eventos no município.