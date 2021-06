Covid-19: moradores em situação de rua podem tomar a partir de hoje dose única da Janssen

A Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró prossegue nesta terça-feira (19) com a vacinação de pessoas em situação de rua. A partir das 18 horas, a equipe do projeto Consultório na Rua estará percorrendo pontos da região central cidade em mais uma busca para imunizar quem vive nas ruas, logo, integrantes do grupo prioritário definido pelo Ministério da Saúde que tem prioridade na vacinação contra a Covid-19.

Etevaldo Lima, coordenador de Imunizações, informa que o município dispõe de 130 doses da vacina da Janssen, que é de dose única, para a imunização das pessoas em situação de rua. “Essas doses foram reservadas por meio de norma técnica da Secretaria Estadual de Saúde Pública (SESAP/RN). Estaremos aplicando além da vacina da Janssen, doses da vacina de Oxford e da Coronavac a título de segunda dose, pois, são para as pessoas que haviam tomado a primeira dose e ainda aguardam pela última aplicação.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Morgana Dantas, existe uma grande dificuldade em alcançar este público, tendo em vista que o mesmo é itinerante e muitos são aqueles que não aceitam ser vacinados. “A utilização da vacina da Janssen irá nos permitir encerrar mais rápido a vacinação das pessoas em situação de rua, pois muitos que tomaram a primeira dose não foram localizados para a segunda dose, então, essa dificuldade será sanada com a vacina que é de dose única. Trata-se de um público de alta vulnerabilidade social que na maioria das vezes não é fácil de ser localizado”, disse a secretária.

A coordenadora do projeto Consultório nas Ruas, Aparecida Sousa, ressalta a chamada “busca ativa” feita pelas equipes. “É um trabalho onde temos que localizar, descobrir onde essas pessoas se encontram e vamos até elas para convencê-las a tomar a vacina”, esclarece Aparecida. Ela diz que contará ainda com mais 20 doses da vacina de Oxford e 02 doses de Coronavac, todas para segunda dose.

Números da vacinação de pessoas em situação de rua

Ao todo, 268 pessoas em situação de rua estão cadastradas em Mossoró. Deste total, 115 já receberam alguma dose da vacina contra a Covid-19. A vacinação deste público começou em 29 de março de 2021.

Locais de visita das equipes hoje (29)

Praça Padre Vigário Antônio Joaquim (Catedral-Centro) , Praça Bento Praxedes (Centro), Praça do Memorial da Resistência (Centro), Lateral do Sebosão (Avenida Presidente Dutra- Alto de São Manoel) e Praça Alípio Bandeira (Alto da Conceição)

Assecom-PMM