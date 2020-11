Covid-19: Cuca, técnico do Santos, testa positivo e é internado em SP

Maurício Costa – Repórter da Rádio Nacional – Rio de Janeiro

O técnico Cuca testou positivo para o novo coronavírus (covid-19) e está internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. De acordo com o Santos, o treinador sentiu mal-estar e dor de cabeça na manhã deste (07), no CT Rei Pelé e foi encaminhado para o Hospital Beneficência Portuguesa, em Santos (SP).