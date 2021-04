Covid-19: Brasil registra 1.305 mortes e mais de 32 mil casos, em 24 horas

Brasil registra 1.305 mortes pela Covid-19 e 32.572 novos casos, em 24 horas. Os dados foram compilados ao final do dia 25 de abril pelo Ministério da Saúde, com informações fornecidas pelas secretarias estaduais de Saúde. O total de óbitos pela doença chega a 390.797 pessoas.

Desde o início da pandemia, 14.340.787 brasileiros se infectaram com o coronavírus. Entre eles, 12.809.169 já se recuperaram e 1.140.821 estão em acompanhamento.

São Paulo lidera com o maior número de óbitos entre os estados (92.693), seguido por Rio de Janeiro (42.914), Minas Gerais (32.318) e Rio Grande do Sul (24.196). Em número de casos, São Paulo continua na frente (2.834.321), seguido por Minas Gerais (1.323.153), Rio Grande do Sul (948.958) e Paraná (929.097).

Os dados são atualizados diariamente na plataforma Localiza SUS.

Fonte: Brasil 61