Covid-19: Brasil chega a 496 mil vidas perdidas na pandemia

O Brasil se aproxima de meio milhão de vidas perdidas na pandemia. Ao todo, 496.004 pessoas morreram em decorrência da Covid-19 no país, segundo dados do último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, divulgado nesta quinta-feira (17).

Ainda há 3.758 óbitos em investigação, em que pacientes morreram, mas a causa ainda está sendo apurada. A quantidade de pessoas que já foram infectadas pelo novo coronavírus desde o começo da pandemia alcançou a marca de 17,7 milhões.

Nas últimas 24 horas antes do boletim, foram registrados 74.042 novos diagnósticos positivos. O Ministério da Saúde ainda acompanha 1,1 milhão de casos ativos, de pessoas que lutam contra a doença atualmente, em internação ou isolamento domiciliar.

As unidades da federação com mais óbitos em 2021, proporcionalmente à população, são Rondônia, Mato Grosso, Amazonas, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Já os estados que mais controlam as mortes são Maranhão, Alagoas, Bahia, Pará e Pernambuco. Os dados dos estados são do Comitê de Dados da Secretaria de Estado de Saúde do Rio Grande do Sul (SES-SEPLAG/RS).

