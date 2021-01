Covid-19: 25 mil pessoas foram vacinadas em uma semana no RN, diz sistema que monitora imunização

Pouco mais de 25 mil pessoas foram vacinadas na primeira semana de imunização contra a Covid-19 no Rio Grande do Norte, segundo os dados oficiais do RN + Vacina – o sistema criado pelo governo do estado em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) para monitorar a imunização no estado. O número registrado até esta quarta-feira (27) representa pouco mais de 10% do público estimado para a primeira fase de vacinação.