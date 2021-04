Covid-19: 10 UBS’s realizam vacinação neste final de semana

Neste fim de semana, nos dias 03 e 04 de abril, a Prefeitura de Mossoró irá realizar novamente a vacinação contra o Covid-19 no público-alvo da campanha Mossoró Vacina. Ação acontece em 10 Unidades Básicas de Saúde que estarão abertas para atender idosos de 64 anos ou mais.

Dependendo da disponibilidade de doses, outras faixas etárias podem ser incluídas na campanha. A Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP/RN) ainda não divulgou a quantidade de doses que será destinada ao município. A assessoria informou que o novo lote composto por 149.050 doses para o Rio Grande do Norte deve desembarcar em Natal hoje à noite (02).

Para impulsionar a imunização da população mossoroense, as UBS’s funcionarão das 8h00 às 16h00, sem intervalo. Morgana Dantas, secretária de saúde, reforça que o município está à espera das vacinas, “Estamos aguardando a chegada de mais doses da Sesap para que no sábado de manhã já possamos distribuir as vacinas nas 10 unidades básicas de saúde abertas no final de semana” disse.

Confira as UBS’s que estarão funcionando:

UBS Vereador Durval Costa no Conjunto Walfredo Gurgel

UBS Francisco Pereira de Azevedo no Liberdade 1

UBS Dr. Agnaldo Pereira no Conjunto Vingt Rosado

UBS Raimundo Renê Dantas no Boa Vista

Centro Clínico Evangélico Edgard Burlamaqui – Centro

UBS Dr. Joaquim Saldanha na Estrada da Raiz

UBS Dr. Cid Salem Duarte no Abolição 4

UBS Dr. José Fernandes de Melo na Lagoa do Mato

UBS Enfermeira Conchita da Escóssia Ciarlini no Abolição 2

UBS Dr. Sueldo Câmara no Aeroporto 2 (Quixabeirinha)