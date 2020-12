Cosern retira 50 quilos de fios e cabos irregulares de internet, tv a cabo e telefone em Santa Cruz Mossoró

A Cosern realizou mais uma fase da operação de ordenamento de fios e cabos irregulares de telefonia, TV a cabo e internet nas cidades de Santa Cruz, na região do Trairi, e Mossoró, no Oeste potiguar.

Em Santa Cruz, foram retirados 50 quilos de material irregular ao longo de 3,5 quilômetros das ruas do Centro e do bairro Maracujá. Já em Mossoró, a Cosern removeu 150 metros de fibras e cordoalhas metálicas instaladas de maneira irregular ao longo de 2,5 quilômetros das Avenidas Frei Miguelinho e Felipe Camarão, no centro da cidade.

“O principal objetivo da operação é reforçar a segurança com a população. Estamos empenhados também em reduzir a poluição visual, evitar o desgaste das nossas estruturas e identificar possíveis ligações clandestinas de energia”, diz Júlio Giraldi, Superintendente de Relacionamento com Clientes da Cosern.

A operação de ordenamento da Cosern começou por Natal no dia 20 de novembro. Na capital a Cosern retirou 120 quilos de material irregular ao longo de 14 quilômetros da rede elétrica entre o Forte dos Reis Magos, a Via Costeira e a Avenida Engenheiro Roberto Freire.

A ação vai se repetir em outras cidades de todas as regiões do estado. A população pode colaborar, enviando relatos de onde haja possíveis irregularidades em fios e cabos de telefonia e internet por meio do telefone 116 ou do WhatsApp 3215-6001.

As possíveis irregularidades identificadas pela Cosern durante a fiscalização são tratadas de duas formas:

Não havendo risco imediato de segurança, a Cosern enviará um comunicado às empresas para que elas regularizem a situação no prazo máximo de 30 (trinta) dias;