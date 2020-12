Cortejo marca início das festividades de Santa Luzia

Nesta quinta-feira, 03, um cortejo às 18h30 descendo o Alto de São Manoel, abre oficialmente os festejos de Santa Luzia, padroeira de Mossoró. A descida começa em frente à Igreja-Matriz de São Manoel, descendo pela Avenida Presidente Dutra, no sentido à Catedral de Santa Luzia, onde terá a abertura da festa e uma missa às 19h.

Para homenagear os profissionais da saúde que estão cotidianamente no combate à pandemia do novo coronavírus, a imagem de Santa Luzia descerá em cima de uma ambulância, acompanhada por 13 cavaleiros, 13 ciclistas, 13 motocicletas, 13 carros e 13 caminhões.

O padre Flávio Augusto Forte Melo, vigário-geral da Catedral de Santa Luzia, destacou que as famílias podem acompanhar de suas casas e nas calçadas a passagem do cortejo, se assim desejarem. Os festejos acontecem até o próximo dia 13 e o novenário de Santa Luzia começa amanhã, 4, e segue até dia 12, na Catedral. Também estão previstas missas (às 6h), adoração ao Santíssimo e confissões (7h às 11h), e duas novenas (às 16h e às 19h30 – a última sendo transmitida ao vivo nas redes sociais da Paróquia).

O encerramento da festa, em 13/12, será marcado por diversos eventos para substituir à tradicional procissão. Paralelamente às missas celebradas na Catedral (às 5h, 6h30, 8h, 10h e 14h), a imagem de Santa Luzia percorrerá todos os bairros de Mossoró, de diferentes formas, totalizando um percurso de quase 200km.

PROGRAMAÇÃO:

Abertura oficial – hoje, na Catedral (Cortejo – 18h30 e Solenidade e Missa – 19h).

Novenário – 04 a 12 na Catedral.

Missas – 6h.

Adoração e confissões – 7h às 11h.

Novenas – 16h e 19h30.

Praça da Convivência Fraterna: de 4 a 12.

Lojinha – 7h30 às 21h30.

Alimentação – 17h às 22h

Encerramento: dia 13 (das 6h às 19h – imagem visita todos os bairros de Mossoró – às 5h, 6h30, 8h, 10h e 14h – missas na Catedral)

19h – Solenidade de encerramento e sorteio na Catedral.

Para o encerramento da festa, o evento “13 horas com Luzia”, das 6h às 19h, terminará em frente à Catedral com a Bênção da Luz e a realização do grande sorteio de prêmios.