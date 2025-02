Corretor de imóveis é preso por estelionato em Natal

Policiais civis da Delegacia Especializada em Falsificações e Defraudações (DEFD/Natal) e da Delegacia de Repressão aos Crimes Informáticos e Defraudações (DRCID) da Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PCRS), deram cumprimento, nesta quarta-feira (05), a dois mandados de busca e apreensão e a um mandado de prisão temporária contra um homem de 44 anos, suspeito de estelionato e associação criminosa. As diligências foram realizadas no bairro de Nova Parnamirim, em Parnamirim, na Grande Natal.

A investigação aponta que o suspeito, corretor de imóveis, já havia sido investigado pela DEFD/Natal no âmbito da Operação “Falsus Heres” e, posteriormente, teria se deslocado até o estado do Rio Grande do Sul para praticar o mesmo tipo de fraude. De acordo com as apurações, o grupo criminoso atuava em crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos públicos.

O esquema envolvia advogados e tabeliães que obtinham informações sobre contas bancárias de pessoas falecidas sem movimentação recente. A partir disso, falsificavam escrituras de inventário e procurações públicas, inserindo “laranjas” como herdeiros únicos, o que possibilitava o saque dos valores depositados nas contas das vítimas.

Nas fases anteriores da operação, foram identificadas fraudes correlatas nos estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Distrito Federal. Nesta terceira fase, a investigação revelou um golpe praticado na cidade de Pelotas/RS, que causou um prejuízo estimado em R$ 7 milhões aos herdeiros de uma idosa falecida.

As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos no esquema criminoso. A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população e solicita que qualquer informação relevante seja repassada, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.