Corregedoria do TJRN lança Projeto Padrinhos em Mossoró

A Corregedoria Geral de Justiça do TJRN lançou, na terça-feira (22/8), na Comarca de Mossoró, o Projeto Padrinhos, iniciativa com o objetivo de proporcionar a crianças e adolescentes em instituições de acolhimento, sem perspectivas de reintegração familiar e baixas chances de adoção, a construção de laços de amizade e companheirismo na sociedade. Esta ação conta com a parceria do Ministério Público Estadual e Grupo Afeto de Apoio à Adoção, além da parceria com o Município de Mossoró, da Faculdade Católica, das Aldeias, do Grupo Acalanto e da Abrace-Parnamirim.