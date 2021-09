Corpo, longa-metragem mossoroense lançado pela Promissum Picture, tem data marcada para estreia

A Promissum Pictures produtora audiovisual mossoroense lança seu primeiro filme longa-metragem com estreia prevista para 09 de setembro. A obra ficará em cartaz até o dia 15 de setembro, na sessão das 18h45min no Multicine Cinemas – Partage Shopping, em Mossoró, com ingresso promocional no valor fixo de R$ 12.

A produção de CORPO, título dado ao longa, teve início no ano de 2015, e é totalmente independente. Sua equipe, elenco e produção é formada por mossoroenses, com roteiro e trilha autoral, sendo ao todo mais de 25 pessoas envolvidas.

A temática do filme gira em torno de sete personagens que terão suas histórias de vida contadas através dasdificuldades, vícios, alegrias, superação e fé.

A Promissum Pictures acredita contribuir para o desenvolvimento do audiovisual na cidade, somando com inúmeras outras produções independentes, que valorizam nossos artistas, revelando talentos e passando uma mensagem positiva da produção feita no Estado para a sociedade.

Informações adicionais:

Faixa etária: 12 anos

Instagram: @promissumpictures

Canal YouTube: Promissum Picture