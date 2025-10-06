Corpo é encontrado às margens da RN-015 entre Mossoró e Baraúna
Um homem identificado como “Ruan” foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira, 6. O corpo estava às margens da rodovia estadual RN 015, após o loteamento Bela Vista, no sentido Mossoró – Baraúna.
De acordo com informações, Ruan residia no sítio Pau Branco, zona rural de Mossoró. Ele saiu de casa na noite deste domingo de bicicleta em direção a Fazenda São João e não teria sido mais visto. O seu corpo foi localizado por populares dentro de um açude seco.
Ainda não há confirmação sobre a causa da morte. A Polícia Civil investigará.