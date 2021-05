Corpo de Paulo Gustavo será velado por familiares no Teatro Municipal do Rio de Janeiro

O Governo do Rio de Janeiro aceitou o pedido da família do ator e comediante Paulo Gustavo, falecido na noite desta terça-feira (03), vítima de complicações da Covid-19 e cedeu o Teatro Municipal do Rio para receber o velório, reservado aos familiares e seguindo os protocolos de segurança necessários por conta da pandemia.

Internado desde o dia 13 de março, Paulo Gustavo chegou a ter uma melhora nos últimos dias, mas a partir do último domingo (02) foi acometido por uma embolia pulmonar. Boletim médico emitido na tarde de ontem atestava o seu quadro como “irreversível”, porém, por volta das 21h foi comunicado oficialmente o seu falecimento.

Em maio de 2020, o ator contou à atriz e também comediante Ingrid Guimarães que tinha medo da Covid-19: “Eu tenho problema respiratório. Eu tenho muito medo porque vejo essas matérias das pessoas dizendo…A medicina não sabe ainda como esse vírus reage dentro de cada pessoa”, desabafou ele. “Cada hora, você vê uma notícia nova. Tenho medo de pegar isso”.

Com informações do Portal G1.