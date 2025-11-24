Corpo de Bombeiros registra 12 salvamentos em praias da Grande Natal durante feriadão
Casos ocorreram entre a última quinta (20) e este domingo (23), durante feriadão de Dia da Consciência Negra e Dia da Padroeira de Natal.
G1 RN
O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBMRN) registrou 12 atendimentos relacionados a afogamentos em praias da região metropolitana de Natal durante o feriadão iniciado na última quinta-feira (20) e encerrado neste domingo (23). Nenhuma morte foi registrada no período.
A praia com maior número de ocorrências foi Areia Preta, na Zona Leste de Natal, com 5 salvamentos. Outras 4 ocorrências foram na vizinha praia de Miami.
Segundo o Corpo de Bombeiros, ainda foram registrados um caso na Praia dos Artistas, um em Santa Rita e um na Praia do Meio.
Ainda de acordo com a corporação, as ocorrências tiveram como principais causas a ingestão de bebida alcoólica e o desrespeito à sinalização por bandeiras, condutas que aumentam o risco de acidentes no mar.
Segundo a corporação, o grande fluxo de banhistas exigiu reforço nos postos de guarda-vidas e atuação preventiva contínua das equipes.