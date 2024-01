Corpo de Bombeiros do RN atendeu mais de 13 mil ocorrências em 2023

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBMRN) atendeu mais de 13 mil ocorrências no ano de 2023. O número representa um aumento de 10,3% em relação ao ano de 2022.

As principais ocorrências foram captura de insetos com (3.626), incêndios em terrenos baldios (1.382) e retirada de animais em perigo ou provocando perigo iminente (1.044).

Em todo o Estado, a maior concentração de ocorrências foram na Chapada do Apodi onde houve um aumento de 311,1% em relação a 2022.

Incêndios em vegetação

As cidades que mais registraram incêndios em vegetação foram Mossoró (362), Natal (223), Caicó (124), e Parnamirim (107), respectivamente. Segundo o tenente-coronel Roberto, coordenador da Operação Abrace o Meio Ambiente (AMA), houve aumento percentual de 79,7% em relação ao mês de outubro para setembro do mesmo ano. “As ondas de calor, os ventos fortes colaboram para esse crescente de incêndios. No entanto o maior causador continua sendo o ser humano ao realizar fogueiras, descartar lixos em rodovias e fazer queimadas ilegais em terrenos”, disse.