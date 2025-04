Corpo de Bombeiros atendem seis ocorrências com abelhas em Mossoró

Nesta quarta-feira, 2, o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBMRN) atendeu a seis ocorrências de enxames de abelha em Mossoró. As equipes de resgate atuaram na remoção segura dos enxames dos locais afetados.

As abelhas foram removidas e levadas para seu habitat natural, sem causar danos aos moradores e o meio ambiente. Além disso, a guarnição forneceu orientações sobre medidas de segurança a serem adotadas caso as abelhas retornassem à área.

O Corpo de Bombeiros reforça a importância da prevenção e do cuidado com essas situações, alertando a população sobre os riscos e as melhores formas de agir em caso de encontro com esses animais.

A população pode entrar em contato com o Corpo de Bombeiros através do número 193.