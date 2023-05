Corpo de adolescente é encontrado em rio de Caicó

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBMRN) localizou, na tarde desta segunda-feira (1), o corpo de um adolescente de 17 anos que se afogou no Rio Seridó, no trecho conhecido por “Pedra da Baleia”, em Caicó.

A vítima estava tomando banho com amigos quando acabou se afogando. Os amigos ainda tentaram o resgatar, mas não conseguiram. Uma equipe de mergulhadores do CBMRN foi ao local e o localizou já sem vida. Ele foi retirado e conduzido à sede do ITEP.