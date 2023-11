Corpo com sinais de violência é encontrado no Rio Mossoró

Nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, 21, a Polícia Militar foi acionada por populares, informando de um corpo encontrado boiando nas águas do Rio Mossoró, próximo a ponte da Avenida Presidente Dutra, no bairro Alto de São Manoel.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a retirada do cadáver do homem, ainda sem identificação e em avançado estado de decomposição. O Instituto Técnico e Científico de Polícia (ITEP) realizou os procedimentos de perícia e remoção para necropsia. De acordo com o delegado de plantão, a perícia inicial indicou afundamento do crânio.