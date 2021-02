Coronel Azevedo Solicita que Governo do RN cumpra Acordo firmado com PMs em 2019

O deputado estadual coronel Azevedo (PSC) cobrou do Governo do Rio Grande do Norte o cumprimento do acordo firmado entre o Executivo e os representantes da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, em manifestação realizada em 2019. Na oportunidade, ficou acertado o pagamento prioritário de salários aos servidores destas categorias. Em pronunciamento na sessão desta quinta-feira (04) da Assembleia Legislativa, o parlamentar disse que o acerto foi desrespeitado pelo Governo.

“Realizamos em 2019 a maior mobilização já realizada na história da PM e Bombeiros, exigindo respeito à categoria. Para se firmar acordo final, ficou constatado que o Governo respeitaria a prioridade do pagamento dos operadores da segurança. Mas isso não aconteceu agora no pagamento do 13º de 2018. Não vamos aceitar quebra de compromisso”, disse Coronel Azevedo.

Quem também cobrou o pagamento dos salários atrasados dos servidores do Estado, foi o deputado Subtenente Eliabe (SDD). “Servidores trabalharam e prestaram serviços ao RN. Essa dívida precisa ser quitada e o tempo já está muito alongado. Já se passaram dois anos do atual governo e não existe perspectiva de conclusão do pagamento dessas folhas. Não é razoável que o atual governo utilize do argumento que foi dívida herdada para prolongar pagamento dos passivos”, disse.

Já o deputado estadual Hermano Morais (PSB) abordou a questão econômica em seu discurso. Em 2020, o RN conseguiu fechar o ano de forma positiva em relação à geração de empregos. Mesmo com a pandemia, o saldo foi de 1790 novos empregos abertos na temporada. “É um dado animador, nos traz esperança de dias melhores em 2021. Tivemos meses de muitas dificuldades, acompanhamos o desempenho do Estado, mas o importante é que fechamos o ano de forma positiva”, disse.

Hermano fez questão de parabenizar o setor produtivo, “que resistiu ao período”, e aos governos federal e estadual pelas medidas adotadas. Em relação ao RN, destacou projetos importantes que contaram com a análise e aprovação célere da Assembleia, como o Proedi e Lei Geral da Microempresa, entre outros.

O respeito pela ciência em relação às orientações de combate ao coronavírus voltaram a ser pauta do discurso do deputado estadual Vivaldo Costa (PSD). O parlamentar lembrou que há quase um ano cita no plenário da Casa a importância do entendimento entre prefeitos, governadores e o presidente da República para um efetivo enfrentamento à Covid-19. “Em 2022 terá eleição. Aí sim chega a hora de fazermos as críticas. É um ambiente político. Acho que agora, nesse momento, continua necessitando clima de paz, de respeito e trabalho, de todos”, alertou.

De saída da função de líder do Governo na Assembleia, o deputado estadual George Soares (PL) aproveitou para fazer uma espécie de prestação de contas do período em que esteve na função, pelos últimos dois anos. O parlamentar agradeceu à governadora Fátima Bezerra (PT) pela confiança e aos demais deputados pelos debates e entendimentos. “Quero ressaltar o trabalho que tivemos durante esses dois anos iniciais do governo. Você não consegue saldar quatro folhas de salário com discurso e vontade, é preciso ter lastro financeiro. Era preciso ser feito trabalho, e aqui aprovamos projetos importantes, como a mensagem que regularizou orçamento do Estado, Refis importantes que gerou condição de pagamento da folha atrasada, Proedi, piso de professores, reforma da previdência, lei da micro e pequena empresa para dar segurança aos empresários. A oposição cumpriu seu papel, mas a Casa sempre foi de consenso e conseguimos fazer RN voltar a trilhar, a honrar pelo menos a folha do mês”, disse..

Por fim, o deputado Ubaldo Fernandes (PL) relatou que esteve reunido com a diretoria da Caern para cobrar ações a favor do município de Tangará, onde um distrito possui 45 famílias sem receber água. A demanda foi bem recebida pelo órgão, que se comprometeu a buscar uma solução brevemente. No mesmo encontro, o parlamentar também fez referência às obras do sistema de saneamento e esgotamento em Redinha Nova, no município de Extremoz. O deputado esteve no Idema para receber informações sobre o licenciamento ambiental do projeto e aguarda a sua conclusão.