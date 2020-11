CORONEL AZEVEDO DEFENDE VOLTA DE TORCEDORES AOS ESTÁDIOS DE FUTEBOL NO RN

Diante da liberação para realização de shows e a reabertura de bares e restaurantes, o deputado estadual Coronel Azevedo (PSC) defendeu a retomada dos jogos de futebol com a presença de torcedores nos estádios do Rio Grande do Norte. “Parece-me dois pesos e duas medidas quando posta a situação dos eventos diante da crise por que passa o futebol do Rio Grande do Norte sem a presença de público nos estádios”, declarou.

Ele lembrou a campanha feita pelos times potiguares (ABC, América, Globo e Potiguar) na série D do Campeonato Brasileiro. Em seu argumento para a volta da torcida aos jogos, Coronel Azevedo citou a não comercialização de bebidas alcóolicas, delimitar distâncias entre torcedores, exigência de máscaras e álcool gel além do controle na entrada e saída nos estádios.

Ainda em sua fala, ele citou uma parceria com a Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol (FNF) em que os ingressos seriam vendidos pela internet em número até 30 ou 40% da carga habitual. “Esgotada a compra, seria montada pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, as guardas municipais, os operadores de segurança, todo o esquema de proteção ao torcedor”, explicou.

Coronel Azevedo ressaltou que “o futebol gera renda e é a válvula de escape emocional de milhares de pessoas e promove milhares de empregos diretos no Brasil”.

AL/Ascom