Coronavírus: Vivaldo solicita garantia de assitência a profissionais de saúde

Preocupado com os riscos aos quais estão expostos diariamente os profissionais de saúde atuantes na linha de frente no combate da Covid-19, o deputado Vivaldo Costa (PSD) deu entrada na Assembleia Legislativa em requerimento solicitando que os estabelecimentos públicos e privados de saúde garantam o tratamento da categoria.

“Esses profissionais de saúde que se expõem, tem que ter a garantia e segurança que se contaminados e precisarem de internamento serão tratados preferencialmente no seu ambiente de trabalho, tendo em vista que são os mais atingidos pela pandemia, justamente por se tratarem dos mais expostos à contaminação”, defendeu.

O parlamentar citou que na linha de frente estão os enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem e auxiliares, os mais atingidos pela pandemia. O parlamentar é médico e tem ouvido relatos de profissionais que estão preocupados com o aumento dos números da Covid-19 no Rio Grande do Norte. Sua solicitação foi encaminhada para a governadora Fátima Bezerra (PT) e ao secretário estadual da Saúde Pública, Cipriano Maia.

De acordo com o parlamentar, o Conselho Nacional de Saúde (CNS) elaborou parecer técnico com medidas de prevenção a estes profissionais, pois “estão expostos a diversos riscos além da infecção, como longas horas de trabalho, sofrimento psicológico, fadiga, desgaste profissional, estigma e violência física”. Conforme consta no documento elaborado pelo CNS, o Brasil poderá apresentar entre 122 mil e 365 mil casos de profissionais da saúde afastados do trabalho por contágio, adoecimento e morte pela doença.