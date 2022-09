COROA DE ELZABETH II; A BÚSSOLA DE CHARLES III

Ney Lopes

Morreu ontem,08, aos 96 anos, Elizabeth II do Reino Unido.

A monarca britânica governou por 70 anos.

A atual primeira-ministra britânica Liz Truss ainda não havia nascido, quando ela chegou ao trono.

A sua dinastia governa o desde o século XVIII.

Habitada por povos celtas desde o século X a.C., a Inglaterra foi colonizada pelos Romanos entre 43 d.C.

O funeral será no próximo dia 18.

A coroação de Charles ainda não tem data marcada, mas pode levar “alguns meses”.

Quando a Rainha Elizabeth II nasceu em 21 de abril de 1926, seu avô, o rei George V, governava um quarto da população da terra.

Ao morrer neste 8 de setembro , não só o lugar da Grã-Bretanha no mundo se transformou, mas o próprio mundo sofreu mudanças radicais.

A rainha foi ao longo do seu reinado elo de ligação a um passado nacional desaparecido e, simultanamente, um símbolo de continuidade das tradições do Império.

Transformou-se num pilar de estabilidade, considerando as dificuldades que enfrentou decorrentes do estigma do colonialismo inglês.

Churchill serviu seu pai, Jorge VI, durante os anos de guerra, e foi primeiro ministro de Elizabeth.

Frequentemente trocavam cartas de admiração, de acordo com o biógrafo de Churchill Martin Gilbert.

Os fatos históricos demonstram a Inglaterra liderando o tráfico de escravos no Atlântico, dominação, supressão de línguas e prisão dos revolucionários que lutavam contra o colonialismo.

Quênia, Iêmen, Irlanda do Norte, Egito e África do Sul são alguns exemplos.

Na África do Sul, o governo inglês apoiou e financiou o regime do Apartheid, que discriminava e tentava subjugar a população negra.

No Quênia, durante a guerra de independência nos anos 60, pessoas eram mutiladas e torturadas com machados, por se levantarem contra os britânicos.

Ao contrário dos monarcas do século XX, que se envolveram em intervenções políticas desastrosas, Elizabeth reinou, mas nunca tentou governar.

Claramente uma fórmula vencedora.

Elizabeth II alcançou elevado índice de aprovação pessoal.

Nos últimos anos de seu reinado permaneceu solidamente em torno de 70% de popularidade, índices muito mais altos do que qualquer político eleito no mundo ocidental.

Ela teve estilo de imparcialidade, sendo escrupulosa em questões políticas.

No caso do Brexit, por exemplo, era contra, mas não se manifestou.

A indagação é se o o Príncipe Charles III, o herdeiro do trono, onseguriá mudar o seu perfil excentrico.

O estilo dele é muito diferente do da mãe.

Recentemente, uma pesquisa revelou que 42% dos britânicos preferiam que Carlos cedesse a vez ao filho William, enquanto 24% defendia o direito à sucessão.

Outro dado importante, 29% dos inquiridos não se mostraram interessados no assunto.

Ainda assim, quase metade (48%) acreditava que Carlos iria desempenhar bem as funções de rei.

Quando a princesa Diana foi morta em um acidente de carro em Paris, em 31 de agosto de 1997, juntamente com seu amante, Dodi Al Fayed, filho de um bilionário egípcio de alto perfil, uma impressão começou a tomar conta da rainha Elizabeth II como figura sem coração, isolada das preocupações do público.

Diana era muito querida da população , que exigiu posição públcia de luto da Rainda, a qual se negou, em princípio, a hastear bandeira a meio palmo no Palácio de Buckingham.

A rainha finalmente retornou a Londres cinco dias após a morte da princesa, e fez um discurso televisionado.

Ela descreveu Diana como “um ser humano excepcional e talentoso” que “fez muitas, muitas pessoas felizes”, embora ela não tenha expressado afeto pessoal por sua falecida nora

A relação da rainha com Margaret Thatcher, que se tornou primeira-ministra conservadora em maio de 1979, foi descrita na imprensa como legal, embora Thatcher negou isso em seu livro de memórias .

De agora por diante, caberá ao novo rei prosseguir os desafios enfrentados por sua mãe.

Nenhum outro líder de uma nação presenciou como Elizabet II acontecimentos tão marcantes, quanto a segunda guerra mundial, a guerra fria, a formação da União Europeia e até a saída do reino Unido dessa comunidade.

O momento atual é dificil para o Império Britânico, que enfrenta seríssima crise economica e sofre pressões dos anseios separatistas na Escócia e Irlanda do Norte.

A missão de Charles III será conduzir com habilidade a Casa de Windson, no tumultuado século XXI.

A coroa da mãe será a bússola do filho.