Corinthians tem contas bloqueadas na Justiça por André Cury, que acusa clube de fraude

ESPN Brasil

O Corinthians teve suas contas bloqueadas pelo empresário André Cury, que acusou o clube de fraude na Justiça e encontrou uma brecha no RCE Regime Centralizado de Execuções), que faz parte do plano do Timão para organizar as ordens de pagamentos a credores e execuções judiciais.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que Cury alega que a equipe paulista teve “conduta fraudulenta”, pois entende que o clube citou contratos que não poderiam constar no RCE.

O empresário, então, acionou um fórum federal para bloquear as contas do Corinthians e “escapar” do Regime Centralizado de Execuções. O Timão manteve os bloqueios apenas na esfera estadual.

O empresário acionou a Justiça Federal, que mandou o clube apresentar os contratos apontados pelo credor.

A Justiça, por sua vez, quer entender a natureza da conta bancária envolvida no contrato entre Corinthians e Caixa Econômica Federal, já que o dinheiro que o Timão alega ir para o banco, em parte volta para a agremiação.

É por conta desse bloqueio que o Corinthians atrasou o salário de jogadores e comissão técnica, que seriam pagos na última quarta-feira (8), no 5º dia útil do mês.

Em contato com a reportagem, o clube diz que pretende pagar seus compromissos com o elenco na próxima semana, junto com o adiantamento dos direitos de imagem.

Além do bloqueio de Cury e o atraso salarial, o empresário Giuliano Bertolucci foi à Justiça de São Paulo para cobrar cerca de R$ 78 milhões do Timão.