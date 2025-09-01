Corinthians recusa proposta de R$ 190 milhões da Roma por Yuri Alberto

Globo Esporte

O Corinthians recusou uma proposta de 30 milhões de euros (R$ 190 milhões) pelo centroavante Yuri Alberto da Roma, da Itália.

O clube nem sequer quis abrir conversas com o time italiano porque entende que o jogador, neste momento, não pode ser negociado. A proposta chegou na reta final da janela de transferência, que fecha neste início de setembro.

O Corinthians detém 50% dos direitos econômicos do centroavante e, portanto, ficaria com a metade do valor oferecido. Porém, como está impossibilitado de contratar novos jogadores em função de sanção aplicada pela Fifa, o Timão não tem como abrir mão de seu artilheiro.