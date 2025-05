Corinthians perde do Huracán e dá adeus à Sul-Americana

ESPN Brasil

O Corinthians está eliminado da CONMEBOL Sul-Americana. E foi de maneira dramática. Nesta terça-feira (27), em Buenos Aires, o Timão visitou o Huracán pela última rodada do Grupo C e acabou derrotado por 1 a 0, resultado que desclassificou a equipe da competição continental. O duelo teve transmissão ao vivo no Disney+.

O Alvinegro fechou a fase de grupos com 8 pontos somados e em 3°. Enquanto o América de Cali, que também brigava pela vaga, avançou aos playoffs da Sul-Americana como segundo da chave, após arrancar empate por 1 a 1 nos acréscimos com o Racing (URU) e terminar com melhor saldo de gols em relação ao Timão (+2 contra 0).

Sendo assim, os colombianos avançaram ao lado do próprio Huracán, que somou 14 pontos e já está garantido nas oitavas de final.

Com o revés na Argentina, o Corinthians somou mais uma eliminação dramática na temporada depois de cair para o Barcelona-EQU nas primeiras fases da CONMEBOL Libertadores.

Como foi o jogo

O primeiro tempo na capital portenha foi de pouca inspiração nos dois lados.

A primeira boa chance da partida só veio aos 31 minutos, quando Sequeira finalizou e fez o goleiro Hugo Souza trabalhar.

No lado do Timão, José Martínez foi quem mais levou perigo após chute de primeira, mas que acabou saindo pela linha de fundo.

Na volta do intervalo, o duelo ficou dramático para o lado alvinegro. Após cobrança de escanteio, a defesa corintiana afastou, mas a bola sobrou para Ojeda, que cruzou na área para Franco Watson, que finalizou com estilo para fazer 1 a 0.

Com o gol sofrido, o técnico Dorival Júnior tentou de tudo. Inclusive, colocando Rodrigo Garro, que não atuava desde o fim de março por conta de um problema no joelho direito.

O Corinthians até chegou a garantir a vaga por alguns minutos. Aos 30 do segundo tempo, Matías Fonseca fez para o Racing, que naquele momento ia classificando o Timão.

Mas nos acréscimos, o América de Cali deixou tudo igual com gol de Jean Carlos Pestaña e confirmou a classificação ao mata-mata da Sul-Americana.