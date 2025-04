Corinthians e Dorival Júnior se acertam, e anúncio da contratação fica por detalhes

Falta pouco para que Dorival Júnior seja anunciado como novo comandante do Corinthians. Após dias de negociação, a diretoria alvinegra e o técnico chegaram a acordo nesta sexta-feira por um contrato até o fim de 2026.

Aniversariante do dia (completa 63 anos), Dorival Júnior está em Florianópolis, onde mora, e embarcará para São Paulo nas próximas horas. Ele chegará ao Corinthians junto dos auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero, além do preparador físico Celso de Rezende.

A negociação entre o clube e Dorival começou na última terça, após Tite declinar em acerto verbal com o Timão, e foi encabeçada do lado corintiano pelo diretor executivo Fabinho Soldado. Ele viajou a Santa Catarina e falou pessoalmente com o treinador.

Na primeira reunião realizada na casa de Dorival Júnior, o dirigente detalhou o trabalho que está sendo realizado no CT Joaquim Grava, os planos de médio e longo prazo do departamento de futebol e manifestou interesse que o treinador assumisse o projeto junto de sua comissão técnica.

Na sequência, as partes passaram a tratar de questões financeiras e outros detalhes contratuais.

Na madrugada de quinta para sexta-feira, já em São Paulo, Fabinho Soldado teve uma nova rodada de negociações. A resposta positiva de Dorival veio na manhã desta sexta.

A data de estreia de Dorival ainda não está confirmada. O próximo jogo do Corinthians é neste domingo, contra o Flamengo, no Maracanã. Depois, a equipe volta a campo na quarta, contra o Novorizontino, pela Copa do Brasil.

Nesta temporada, o Timão tem pela frente a disputa do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. Internamente, o clube acredita ser possível conquistar um dos títulos e, por isso, foi ao mercado em busca de um nome que considerasse de grande impacto.

Dorival Júnior venceu a Copa do Brasil e a Conmebol Libertadores em 2022, dirigindo o Flamengo. No ano seguinte, contratado pelo São Paulo, voltou a ganhar a Copa do Brasil, até então inédita para o clube do Morumbi.

O bom trabalho lhe rendeu o convite para treinar a Seleção. No comando do Brasil, Dorival conseguiu 58,3% dos pontos disputados com sete vitórias, sete empates e duas derrotas. A eliminação nas quartas de final da Copa América e a goleada, por 4 a 1, para a Argentina pesaram na decisão da CBF.

O novo comandante chega ao Corinthians para substituir o argentino Ramón Díaz, demitido há oito dias.