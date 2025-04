Corinthians demite Ramón Díaz

O argentino Ramón Díaz não é mais o técnico do Corinthians. Nesta quinta-feira, o presidente Augusto Melo e o diretor executivo de futebol Fabinho Soldado decidiram pela demissão do treinador e de sua comissão depois do mau início no Campeonato Brasileiro e, sobretudo, da queda de rendimento em campo.

Dorival Júnior, desempregado desde 28 de março, quando deixou o comando da seleção brasileira, é o favorito da diretoria para a vaga. Ele até já foi procurado.

A saída de Ramón Díaz se dá exatos 21 dias após a conquista do Campeonato Paulista em cima do rival Palmeiras. De lá para cá, o Corinthians disputou seis partidas e conquistou apenas uma vitória. No período, o Timão somou um ponto em duas rodadas da Copa Sul-Americana e, no momento, ocupa a 13ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro.

A decisão da diretoria também levou em conta o pronunciamento público do astro Memphis Depay, fazendo claras críticas ao trabalho de Ramón Díaz e externando seu descontentamento com diversas questões táticas que envolvem a equipe do Corinthians.

Ao todo, o argentino comandou o Alvinegro em 59 partidas com 30 vitórias,16 empates e 13 derrotas, com um aproveitamento de 59,8% dos pontos disputados. No ano passado, Ramón liderou o clube na arrancada de nove vitórias seguidas no Brasileirão que salvou o Timão do rebaixamento.

Em contrapartida, a equipe foi eliminada nas semifinais da Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Neste ano, mesmo com bons números nos primeiros jogos da temporada, o Corinthians caiu na fase preliminar da Conmebol Libertadores, a principal competição do calendário na visão da diretoria.