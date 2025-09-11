Corinthians bate Athletico e passa de fase
ESPN Brasil
O Corinthians está na semifinal da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (10), o Timão recebeu o Athletico-PR na Neo Química Arena pela volta das quartas de final e venceu por 2 a 0, placar que garantiu a vaga com sobras.
Na ida, o Alvinegro já tinha vencido por 1 a 0, com gol de Gui Negão. E o camisa 56 foi mais uma vez decisivo, participando dos lances dos dois gols corintianos.
O Timão embolsou mais R$ 9.922.500 de premiação com a vaga na semifinal, que será disputada somente em novembro, entre os dias 10 e 14, ou seja, já com o Brasileirão finalizado.
Já o adversário na próxima fase, será conhecido nesta quinta (11), após o clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG, no Mineirão, e quem avançar pega o Corinthians. A Raposa leva vantagem por 2 a 0 construída na ida.
Tri da Copa do Brasil, o Corinthians tenta quebrar um jejum que já dura desde 2009 para voltar a ser campeão da disputa. Em 2018 e 2022, o Alvinegro chegou à final, mas terminou com o vice-campeonato.
O jogo
A primeira etapa foi um misto de emoções na Neo Química Arena, que ainda apresentava no gramado os resquícios por sediar mais uma partida da NFL.
Aos 24 minutos, Viveros roubou a bola de Maycon no meio-campo, partiu em contra-ataque e estufou as redes para o Furacão. Naquele momento, o agregado ia levando a definição para os pênaltis.
O lance, porém, foi revisado pelo árbitro no monitor do VAR, e o gol acabou anulado por falta do camisa 9 colombiano em Maycon. A decisão revoltou bastante o lado rubro-negro.
E praticamente no fim do primeiro tempo, o Timão abiu o placar. Gui Negão tocou em Rodrigo Garro, e o argentino tirou a bola do goleiro Santos na área para fazer 1 a 0.
Nos acréscimos, Memphis Depay pediu para sair após sentir a perna “pesar” e foi substituído, dando entrada a Vitinho.
Na volta do intervalo, Garro retribuiu a assistência no primeiro tempo, e Gui Negão ampliou o placar para 2 a 0.
O Athletico ainda teve a chance de descontar no placar, após o árbitro assinalar pênalti por um toque de mão na bola de Matheuzinho, mas Benavídez viu Hugo Souza defender a cobrança.
Yuri Alberto também entrou no segundo tempo e voltou a entrar em campo depois de passar por uma cirurgia. O camisa 9 teve a chance de disputar alguns minutos do duelo.