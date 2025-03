Copa Sul-Americana começa nesta terça-feira: veja onde assistir jogos e formato da competição

Globo Esporte

A Copa Sul-Americana, segunda competição mais importante do continente, começa nesta terça-feira, com quatro jogos válidos pela primeira fase. Atlético Mineiro, Cruzeiro, Fluminense, Grêmio, Vasco e Vitória são os representantes brasileiros. Os seis entram diretamente na fase de grupos, assim como o sexteto que se classificou no futebol argentino.

São 44 equipes classificadas no total, mas 16 delas ficarão pelo caminho já nesta semana, quando será disputada a primeira fase da competição, entre terça e quinta-feira.

Copa Sul-Americana tem 44 clubes confirmados, entre eles Atlético, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Grêmio e Vitória — Foto: Conmebol

Primeira fase com duelos domésticos em um jogo só