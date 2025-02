Copa Nordeste 2025: CBF divulga tabela detalhada da quinta rodada

A Diretoria de Competições da CBF divulgou na noite desta segunda-feira (24) a tabela detalhada referente à quinta rodada da Copa do Nordeste 2025 Superbet, a principal competição regional do Brasil.

A quinta rodada terá início no dia 5 de março, com os jogos, ambos às 19h, entre Fortaleza e Ferroviário-CE, na Arena Castelão, em Fortaleza, e entre Moto Club-MA x Sousa-PB, no Castelão, em São Luís. Pouco depois, enfrentam-se às 21h30 Vitória e Altos-PI, no Barradão, em Salvador, e Sport e CRB, na Ilha do Retiro, no Recife.

Mais três confrontos serão realizados no dia 6. Os dois primeiros acontecerão a partir das 19h: Ceará x América-RN, na Arena Castelão, em Fortaleza; e Sampaio Corrêa-MA x Náutico, no Castelão, em São Luís. Às 21h30, a Juazeirense-BA receberá o CSA-AL, no Adauto Moraes, em Juazeiro (BA).

Antes da disputa da quinta rodada, há ainda duas partidas marcadas para a noite desta quarta-feira (26), pela quarta rodada: Sampaio Corrêa-MA x Juazeirense-BA, às 19h, no Castelão, em São Luís; e CSA-AL x Náutico, às 21h30, no Rei Pelé, em Maceió.

Oito equipes vão se classificar para a segunda fase da Copa do Nordeste 2025 Superbet, sendo quatro do Grupo A e quatro do Grupo B. No momento, Vitória, Sport, Fortaleza e CRB-AL avançam pelo Grupo A, enquanto Bahia, América-RN, CSA-AL e Ceará, pelo Grupo B.

Tabela detalhada – Copa do Nordeste 2025 – 5ª Rodada