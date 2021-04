Copa Libertadores 2021, grupos definidos

Embora a competição já estivesse em andamento com a disputa dos playoffs para conseguir uma vaga nos grupos, o sorteio da primeira fase pôs fim ao mistério. Concluída a cerimônia no Centro de Convenções da sede da Conmebol localizada em Luque (Paraguai), o mapa da Libertadores 2021.

Quem vai jogar contra quem? Grêmio e Santos, se conseguirem vencer os playoffs, podem garantir ao Brasil 8 vagas em 32 participantes continentais. Qual foi o destino dos times brasileiros? Veja os grupos e faça o seu próprio prognóstico:

Grupo A

Palmeiras

Defensa y Justicia (ARG)

Universitario (PER)

Grêmio ou Independiente del Valle (ECU)

Grupo B

Olimpia (PAR)

Internacional

D. Táchira (VEN)

Always Ready (BOL)

Grupo C

Boca (ARG)

Barcelona (ECU)

The Strongest (BOL)

Santos ou San Lorenzo (ARG)

Grupo D

River (ARG)

Independiente Santa Fe (COL)

Fluminense

Bolívar (BOL) o Junior (COL)

Grupo E

São Paulo

Racing (ARG)

Sporting Cristal (PER)

Rentistas (URU)

Grupo F

Nacional (URU)

U. Católica (CHI)

Argentinos Juniors (ARG)

Libertad (PAR) ou Atlético Nacional (COL)

Grupo G

Flamengo

Liga de Quito (ECU)

Vélez (ARG)

Unión La Calera (CHI)

Grupo H

Cerro Porteño (PAR)

Atlético-MG

América de Cali (COL)

D. La Guaira (VEN)

No grupo A, Grêmio deve virar a história e reverter a derrota por 2×1 no Equador contra o Independiente del Valle para enfrentar o atual campeão Palmeiras. Já o Inter de Porto Alegre faz parte do grupo B, onde se não houver grandes surpresas, pode se classificar sem problemas considerando que enfrenta um rival venezuelano e outro da Bolívia junto com o Olimpia do Paraguai.

Já no grupo C, tudo indica que haverá novos confrontos entre o Boca Juniors e o Santos de São Paulo, que na primeira partida de repescagem venceu o San Lorenzo por 3×1 como visitante e nesta terça-feira, e tem tudo dado para selar sua classificação aos grupos sendo local.

O D parece ser, em primeira instância, o grupo mais complicado. O Fluminense terá que mostrar sua melhor cara do futebol para passar para as oitavas de final contra o River Plate de Gallardo, Independiente Santa Fe (COL) e o vencedor da outra repescagem entre Bolívar (BOL) ou Junior (COL) onde o time da Colômbia tem boas chances de reverter sua série depois de perder na Bolívia por 2×1.

Na E, São Paulo deve conseguir seu passe sem problemas, onde seu principal rival pela primeira colocação do grupo é o Racing de Argentina. Enquanto o grupo F não terá a presença de brasileiros já que enfrentará o Nacional (URU), Universidad Católica (CHI), Argentinos Juniors (ARG) e o vencedor de Libertad (PAR) ou Atlético Nacional (COL).

Por último, o Flamengo terá compromissos difíceis contra a Liga de Quito e o Vélez Sarsfield da Argentina no grupo G, o Atlético-MG tem como possíveis rivais que são complexos paraguaios e colombianos, descontando que pode vencer ao Guaira venezuelano sem problemas. É uma boa oportunidade para o Galo do Cuca voltar a sonhar com a Copa Libertadores.