Copa do Mundo de Clubes: confira a agenda desta segunda-feira (30)

CNN Brasil

Após um fim de semana intenso, as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes têm mais dois confrontos nesta segunda-feira (30). Com brasileiro em campo.

O Fluminense entra em campo às 16h (de Brasília). O Tricolor abre o dia da competição encarando a Inter de Milão no Bank of America Stadium, na cidade de Charlotte.

O Camping World Stadium, em Orlando, recebe às 22h o duelo entre Manchester City, de Pep Guardiola, e Al-Hilal, time comandado por Simone Inzaghi.

Os vencedores dos dois confrontos se encontram nas quartas de final da Copa do Mundo.

Veja a agenda de segunda (30)