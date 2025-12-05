Copa do Mundo 2026: veja todos os grupos

A Fifa sorteou nesta sexta-feira os 12 grupos da Copa do Mundo de 2026, em evento realizado em Washington. O Brasil foi sorteado para o grupo C e terá como adversários Marrocos, Haiti e Escócia. A estreia da Seleção será diante dos marroquinos, no dia 13 de junho (sábado). O duelo contra o Haiti será no dia 19 (sexta-feira), e o confronto contra a Escócia, no dia 24 (quarta-feira). Os jogos serão realizados em cidades do Leste dos Estados Unidos: as possibilidades são Atlanta, Boston, Miami, Nova York/Nova Jersey e Filadélfia. A tabela completa será divulgada neste sábado.

A abertura da Copa terá o duelo entre México e África do Sul, no dia 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México – as mesmas seleções protagonizaram o primeiro jogo da Copa de 2010. A final será no dia 19 de julho, no Estádio MetLife, em New Jersey, cidade vizinha a Nova York.

Veja os grupos:

GRUPO A: México, África do Sul, Coreia do Sul e Repescagem Europa D (República Tcheca, Irlanda, Dinamarca ou Macedônia do Norte);

GRUPO B: Canadá, Repescagem Europa A (Itália, Irlanda do Norte, País de Gales ou Bósnia) Catar e Suíça;

GRUPO C: Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia;

GRUPO D: Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Repescagem Europa C (Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo);

GRUPO E: Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador;

GRUPO F: Holanda, Japão, Europa B (Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia) e Tunísia;

GRUPO G: Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia;

GRUPO H: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai;

GRUPO I: França, Senegal, Repescagem Intercontinental 2 (Bolívia, Suriname ou Iraque) e Noruega;

GRUPO J: Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia;

GRUPO K: Portugal, Repescagem Intercontinental 1(RD Congo, Jamaica ou Nova Caledônia) Uzbequistão e Colômbia;

GRUPO L: Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá.

Se o Brasil avançar na primeira colocação de seu grupo, enfrentará o segundo colocado do grupo F, que tem a Holanda, Japão, Tunísia e mais uma equipe a ser definida, vinda da repescagem europeia (Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia).