Copa do Brasil: ABC recebe o Botafogo no Frasqueirão

Nesta quarta-feira (14), o ABC recebe o Botafogo pela segunda rodada da Copa do Brasil. Partida acontece às 21h30, no estádio Frasqueirão, em Natal.

O confronto de hoje definirá quem avança na competição e conquista um prêmio de R$ 1,7 milhão. Caso nenhum dos times vença no tempo normal, a vaga será decidida nos pênaltis.

Com dois jogos a menos do que os atuais líderes do Campeonato Potiguar, América-RN e Globo, o ABC ocupa a quarta posição na competição estadual.