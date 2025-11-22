COP30 marca plenárias de encerramento para manhã deste sábado e tenta fechar pacote de decisões na madrugada

COP30 marca plenárias de encerramento para manhã deste sábado e tenta fechar pacote de decisões na madrugada

Negociações seguem madrugada adentro e países voltam à mesa às 10h. Pontos sem consenso ainda travam o pacote de decisões considerado crucial para o desfecho da conferência.

Por Ardilhes Moreira, g1

22/11/2025 05h07 Atualizado há uma hora

Reunião de negociadores da COP30 entrou pela noite, no último dia oficial da Conferência

Reunião de negociadores da COP30 entrou pela noite, no último dia oficial da Conferência

As plenárias finais da COP30 foram marcadas para 10h deste sábado (22), segundo a presidência da Conferência do Clima. Não foram divulgadas novas versões dos rascunhos dos textos finais até por volta das 5h.

Originalmente, a COP30 estava prevista para acabar na sexta-feira (21). Entretanto, adiamentos são considerados comuns nas conferências do clima.

As consultas aos países e as negociações estavam previstas para seguir ao longo da madrugada de sábado, segundo comunicado divulgado pela presidência da COP30 às 1h40.

Os negociadores tentam fechar pontos ainda sem consenso. O texto final só é oficializado se todos os mais de 190 países participantes concordarem com a íntegra do conteúdo.

O que está em jogo?

Negociadores e ministros do meio ambiente estão em Belém para buscar acordos que ajudem o mundo a enfrentar a crise do clima;

Estão em negociação desde dinheiro para países se adaptarem às mudanças climáticas até medidas para reduzir a emissão de gases de efeito estufa;

Um conjunto de textos com o rascunho das decisões foi divulgado na sexta; ele foi considerado “fraco”, com “furos inaceitáveis” e uma “traição à ciência”.

Entre outros pontos, na versão divulgada na sexta, não havia menção aos combustíveis fósseis (petróleo, gás natural e carvão), que são a causa do aquecimento do planeta.

Criar um roteiro (mapa do caminho) para o fim do uso dessas fontes de energia virou um dos temas centrais da conferência, apesar de o tema não constar explicitamente nos documentos preparatórios e na agenda da COP30.

Além do “mapa do caminho”, os países continuam divididos sobre como financiar a adaptação climática. Falta acordo sobre valores, fontes de recursos e regras de distribuição para apoiar as na

ções mais vulneráveis.

União Europeia: cobrança e bloqueio

A União Europeia sinalizou na sexta-feira (21) que pode bloquear o acordo final. O bloco dos países europeus cobra alterações nos documentos com os rascunhos de acordos que foram divulgados nesta madrugada. Por sua vez, nos bastidores, organizações que acompanham os debates afirmam que a União Europeia dificulta as negociações em outra frente: mostra resistência em ampliar recursos para o enfrentamento da crise do clima.

o comissário europeu de Clima, Wopke Hoekstra, afirmou numa reunião fechada que o novo texto da conferência “não tem ciência, não tem transição e mostra fraqueza”.

“Então, vou ser igualmente claro. Em nenhuma circunstância nós vamos aceitar isso. E nada que chegue sequer perto disso — e digo isso com dor no coração — nada que se aproxime do que está na mesa agora”, disse Hoekstra.

Ação de produtores de petróleo e silêncio da China

Por outro lado, entidades que acompanham as negociações apontam que há um movimento do bloco de países chamado LMDC (Like-Minded Developing Countries) contra qualquer menção ao uso do termo combustíveis fósseis no texto.

O movimento é liderado sobretudo pela Arábia Saudita e Índia, mas conta com o silêncio da China no tema. Ainda fazem parte do grupo: Argélia, Bangladesh, Egito, Indonésia, Irã, Malásia, Paquistão, Filipinas, Sri Lanka, Sudão, Síria, Vietnã e Cuba.

Participação em Belém

A COP30 em Belém reuniu mais de 42 mil participantes de 195 países na Blue Zone, segundo dados preliminares do Ministério do Turismo e da Polícia Federal coletados entre 10 e 20 de novembro. O governo federal afirma que esta foi a segunda maior edição da história em público, atrás apenas da conferência realizada em Dubai.

Próximas conferências: Turquia e Etiópia

Um das decisões já divulgadas é sobre onde serão as próximas conferências: ficou definido que a Turquia será a sede da COP31 (2026) e a, Etiópia, sede da COP32 (2027).