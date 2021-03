Coordenador Geral do SINTE/RN, Zé Teixeira, morre vítima de Covid-19

Faleceu na tarde desta quarta-feira (17), vítima de Covid-19, o sindicalista José Teixeira da Silva, mais conhecido como Zé Teixeira, atual Coordenador Geral do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do RN (SINTE/RN).

Internado desde fevereiro, o sindicalista chegou a ter alta na última quarta-feira (10), mas voltou os efeitos da doença e ficou na fila de espera para um novo leito de UTI, não resistindo às complicações.

Dirigentes sindicais e políticos lamentaram em suas redes sociais pela partida do sindicalista. Veja abaixo algumas declarações.

“Quase três décadas de lutas juntos. A dor é grande. Vá em paz, grande companheiro e amigo, Zé Teixeira. Um uma morte causada pela ‘gripezinha”. (Rômulo Arnauld, professor e da coordenação geral do Sinte/RN – Regional Mossoró).

“O Partido dos Trabalhadores e a educação do RN como um todo estão em luto com a partida de Zé Teixeira! Perde também o movimento, os trabalhadores e companheiros do SINTE-RN e da CUT que tinham nele uma grande referência! Dói muito ver um companheiro de luta partir como mais vítima dessa pandemia que já nos levou tantos! Continuaremos lutando em seu nome! #ZéTeixeiraPresente”. (Isolda Dantas, deputada estadual).

“José Teixeira da Silva, o nosso Zé Teixeira, um inestimável companheiro de tantas e tantas lutas, tristemente nos deixou. As vidas dos nossos melhores estão sendo ceifadas por esse vírus invisível e tão aterrorizante”. (Marleide Cunha, vereadora).