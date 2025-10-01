Convocados da Seleção: veja a lista de Carlo Ancelotti para enfrentar Coreia do Sul e Japão
O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta quarta-feira sua terceira convocação no comando da seleção brasileira. Na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o treinador divulgou a lista para os amistosos de outubro contra a Coreia do Sul e o Japão. Entre os destaques, o retorno da dupla do Real Madrid Rodrygo e Vini Jr entre os 26 convocados.
Veja os convocados:
Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe) e Hugo Souza (Corinthians).
Defensores: Caio Henrique (Monaco), Carlos Augusto (Internazionale) Douglas Santos (Zenit), Militão (Real Madrid), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Beraldo (PSG), Vanderson (Monaco) e Wesley (Roma).
Meio-campistas: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Joelinton (Newcastle) e Paquetá (West Ham).
Atacantes: Estevão (Chelsea), Martinelli (Arsenal), Igor Jesus (Nottingham Forest), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) e Vini Jr (Real Madrid).