Continuação dos serviços de pavimentação asfáltica, interliga as rodovias de Tibau e Ceará

Um marco significativo está sendo alcançado, à medida que a preparação da sub-base para o asfalto da nova rodovia que vai interligar as rodovias RN 013 e CE 261, percorrendo o bairro Jardim de Alicia a Nova Tibau, estendendo-se até a divisa com o estado do Ceará, está em ritmo acelerado. A CLC (Construtora Luiz Costa Ltda.), responsável pela execução do projeto, informou que já foram preparados mil metros da sub-base para receber o asfalto, marcando um progresso significativo nessa iniciativa de infraestrutura.

Os trabalhos incluem a escavação cuidadosa do solo, seguida pela aplicação de materiais de base de alta qualidade essenciais para garantir a durabilidade e a estabilidade da rodovia. Esse trecho de mil metros é apenas o começo de um empreendimento rodoviário que promete revolucionar o transporte na região. A nova rodovia não apenas ligará comunidades, mas também servirá como um corredor vital para o comércio, o turismo e o desenvolvimento econômico.

O projeto, além de ser importante, também anda ao lado de iniciativas de desenvolvimento regional, pois facilitará o transporte de mercadorias entre estados, estimulando o crescimento econômico em toda a área circundante.