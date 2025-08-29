Conta de energia terá bandeira vermelha em setembro; veja como economizar no RN

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta sexta-feira 29 que a bandeira tarifária de setembro será vermelha patamar 2, com acréscimo de R$ 7,87 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. A medida vale para todo o Brasil e foi adotada devido à redução do volume de chuvas nas regiões onde estão instaladas as hidrelétricas.

Para reduzir o valor da conta, clientes da Neoenergia Cosern podem aderir ao Projeto Vale Luz, que transforma resíduos sólidos em descontos na fatura de energia.

O programa oferece pontos fixos e itinerantes em Natal, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante, além da Retorna Machine, em quatro pontos de Natal. O cronograma mensal está disponível em: https://www.neoenergia.com/eficiencia-energetica/vale-luz.

Locais e horários dos pontos fixos do Vale Luz:

Parnamirim: Av. Pres. Getúlio Vargas, 1010 – Posto Pinheiro Borges; segunda a sexta das 8h às 18h, sábado das 8h às 14h.

São Gonçalo do Amarante: Av. Dr. Ruy Pereira dos Santos, 258 – SuperFácil Atacado; segunda a sábado das 7h às 19h.

Natal: Estacionamento do Supermercado Nordestão, Conjunto Santa Catarina, Av. Dr. João Medeiros Filhos; segunda a sábado das 7h às 19h.

O projeto atende catadores, empresas e condomínios. Catadores podem optar pelo pagamento em dinheiro via Pix até 48 horas após entrega e pesagem dos itens. O cadastro exige RG, CPF, comprovante de residência e dados bancários.

Materiais aceitos: vidro; papel e papelão; plásticos PET; metais como alumínio e aço; óleo vegetal; eletrônicos sem bateria; e baterias de veículos limpas e secas.

Além do Vale Luz, a Neoenergia Cosern orienta medidas de economia de energia doméstica:

Ar-condicionado e ventilador: manter temperatura entre 23ºC e 25ºC, usar função Inverter, manter manutenção em dia e limpar filtros a cada duas semanas. Ventiladores de teto podem ser usados para circulação de ar.

Chuveiro: usar modo verão, banhos rápidos e desligar a água ao ensaboar; usar resistências originais. Aquecedor solar é recomendado.

Geladeiras: manter distância mínima de 10 cm das paredes, não colocar alimentos quentes e abrir o equipamento o mínimo necessário.

Iluminação: aproveitar luz natural, usar lâmpadas LED e apagar lâmpadas em cômodos desocupados. Lâmpadas LED consomem cerca de 40% menos energia e têm vida útil de 25 mil horas.