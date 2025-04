Conta de energia no RN fica mais barata a partir de 22 de abril, anuncia Aneel

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), responsável pela regulamentação do setor elétrico no Brasil, anunciou nesta terça-feira (15) um reajuste tarifário médio de -0,32% a partir de 22 abril para o Rio Grande do Norte.

Isso significa que o valor final na conta terá redução nesse percentual para o consumidor. O reajuste é válido para 1,6 milhão de clientes no estado – os que são atendidos pela Neoenergia Cosern.

Para a baixa tensão, que inclui a maior parte dos clientes residenciais, o efeito médio da redução será de -0,33%. Já para os de alta tensão – como indústrias e comércio de médio e grande porte – será de -0,30%.

Segundo a Aneel, os principais itens que contribuíram para os valores atuais “foram os custos com transporte e componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário”.

Os custos de encargos setoriais estão contribuindo com 2,55% no índice de reajuste e os custos com transmissão e geração de energia, com -0,20%, totalizando 2,35%. Os custos de componentes financeiros tiveram efeito de -5,09% no índice final, explicou a Neonergia Cosern.

Composição tarifária

A composição tarifária, do valor total da conta, é feita da seguinte forma:

38,2% são destinados para pagar os custos com a compra e transmissão de energia.

Os tributos (encargos setoriais e impostos) representam 32,4% do total.

a distribuidora fica com 29,4% do valor pago pelos consumidores potiguares para cobrir os custos de operação, manutenção, administração do serviço e investimentos

Sendo assim, se a conta der R$ 100: R$ 38,20 são para os custos de transmissão de energia; R$ 32,40 para os tributos; R$ 29,4 para a distribuidora.