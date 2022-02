Consuni homologa novo Regimento Geral da Uern

Em reunião realizada na manhã desta terça-feira, 8, o Conselho Universitário da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Consuni/Uern) homologou o Regimento Geral da Instituição. O encontro foi realizado de forma virtual pela Plataforma de Conferência WEB da RNP, com transmissão pelo canal Uern Oficial no YouTube.

As atualizações no Regimento Geral da Universidade têm o intuito de contribuir com o crescimento e o fortalecimento de uma Instituição cada vez mais democrática, participativa, sustentável, plural, inclusiva e socialmente referenciada.

A reitora Cicília Maia ressaltou que o novo regimento irá modernizar o fluxo da Instituição. Ela agradeceu o trabalho de todas as comissões que estiveram à frente do processo de atualização do Regimento, bem como os conselheiros do Consuni, que atuaram com dedicação para construção do novo regimento. “O novo Regimento Geral foi construído com muito diálogo com toda a comunidade acadêmica”, frisa.

Cicília Maia informou ainda sobre o andamento do processo do Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos docentes e técnicos-administrativos da Uern. Ela informou que a equipe da gestão está monitorando diariamente o andamento do processo na Procuradoria Geral do Estado (PGE).

A expectativa é receber os pareceres da procuradoria até essa semana. Após esse prazo, a gestão, junto com professores e técnicos, avaliará os pareceres, fará os ajustes, caso haja necessidade, para retornar à PGE e, na sequência, o projeto ser encaminhado para a Assembleia Legislativa.

“A ideia é em fevereiro começar um trabalho intenso junto aos deputados para a aprovação do Plano. Quando aprovamos a autonomia financeira, ela estava vinculada ao Plano de Cargos, Carreiras e Salário. O impacto da implantação do Plano, inclusive, está previsto no orçamento que teremos com a autonomia”, afirma a reitora.

Cicília Maia destaca que mais uma vez é preciso a união de toda a comunidade acadêmica para buscar mais essa conquista. “Estamos continuando uma luta histórica. Conseguimos aprovar a autonomia financeira, agora vamos trabalhar para aprovar o Plano de Cargos. Tenho certeza que com a ajuda de todos conseguiremos vencer mais essa batalha”, frisa.