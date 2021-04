Consuni define para o dia 10 de maio a nova data das eleições da UERN

O Conselho Universitário (Consuni) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) definiu na manhã desta sexta-feira (30) o dia 10 de maio como a nova data para a consulta à Lista Tríplice para Reitoria da instituição.

O colegiado, que se configura como a instância máxima da universidade, também definiu que não haverá nova campanha.

A nova data teve consenso das três chapas concorrentes e acontece após decisão judicial que suspendeu o processo marcado para o último dia 14 de abril. As chapas também entraram em acordo com relação a habilitação de todos os eleitores no sistema de votação, o SIGEleição.

A Diretoria de Informatização da Uern ajustou o sistema de votação para contemplar a participação de todos os eleitores aptos. Concorrem aos cargos de reitor e vice-reitor Cicília Maia e Francisco Dantas de Medeiros Neto; Adalberto Veronese e Maria José; Paulinho Silva e Kelânia Freire.