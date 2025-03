Consumidores do RN podem negociar contas de luz atrasadas em mutirão do Procon

Até a próxima sexta-feira (21), os clientes da Neoenergia Cosern terão a oportunidade de negociar dívidas com condições especiais. A distribuidora participa do mutirão “Volta por Cima”, em parceria com a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte, Procon Legislativo, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio RN) e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Natal.

Os atendimentos começam nesta terça-feira (18) na Uninassau da Av. Eng. Roberto Freire, das 10h às 15h. Na quinta-feira (20) e sexta-feira (21) ocorrem das 10h às 15h, no Partage Norte Shopping, na Av. Dr. João Medeiros Filho, na zona Norte de Natal.

De acordo com Ângela Barreto, gerente de Gestão da Receita da Neoenergia Cosern, a iniciativa é importante para oferecer mais uma alternativa de renegociação para os clientes que precisam colocar as faturas de energia em dia. “Em nossas Lojas de Atendimento e nos canais digitais, oferecemos muitas possibilidades de negociação de dívidas ao longo de todo o ano. Essa iniciativa em conjunto com o Procon RN amplia ainda mais essas possibilidades justamente no mês no qual comemorarmos o Dia do Consumidor”, ressalta.

Os mutirões promovidos pelo Procon RN têm histórico comprovado de efetividade. Eles registram índices de resolutividade superiores a 80%, evidenciando o compromisso do Procon RN em auxiliar a população na retomada da estabilidade financeira.

Segundo a coordenadora geral do Procon RN, Ana Paula Araújo, o programa “Volta por Cima” surge como uma oportunidade valiosa para que mais famílias regularizem sua situação financeira, recuperem o crédito no mercado e voltem a ter tranquilidade nas suas finanças. “A expectativa é de que, mais uma vez, o mutirão alcance resultados expressivos e contribua para a melhoria da qualidade de vida dos consumidores potiguares”, afirma.

Além de oferecer condições especiais para renegociação de débitos, o “Volta por Cima” contará com palestras educativas abordando temas como Pink Tax, Microempreendedor Individual (MEI), finanças pessoais e orientações sobre como administrar dívidas de forma responsável.

Redução da inadimplência

Dados recentes da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) apontam queda significativa nos índices de endividamento e inadimplência em Natal. Em janeiro deste ano, 85% das famílias natalenses estavam endividadas — uma redução em relação aos 89,2% registrados no mesmo mês de 2024. A inadimplência também recuou, passando de 56,2% para 40,2%, o que representa cerca de 9,9 mil famílias a menos com contas em atraso. Entre os principais tipos de dívida estão o cartão de crédito (85,7%), carnês (19,3%) e cheque especial (12,7%). Quanto ao tempo de inadimplência, 31,5% dos endividados têm débitos há mais de um ano.

Diferenças*

Inadimplência: acontece quando você atrasa suas contas e não a dívida em si. Para que a inadimplência aconteça, você precisa deixar de pagar um compromisso financeiro (boleto, fatura do cartão, parcelamento etc.). Por exemplo: você comprou um eletrodoméstico em 12x, mas na data de vencimento da parcela não conseguiu realizar o pagamento. Quando isso acontece, você está deixando de cumprir o pagamento de uma dívida, com isso se torna inadimplente.

Endividamento: é quando você acumula várias formas de dívidas. Por exemplo, se você tem: compras parceladas no cartão de crédito; financiamento de carro; prestação de uma casa ou apartamento; parcelas de uma viagem.

Como existem parcelas “em aberto”, você está automaticamente endividado por um determinado tempo. Ou seja, é recomendado que não assuma novas “dívidas” que possam comprometer seu orçamento e ultrapassar os valores que você já se comprometeu em assumir mensalmente.

E se for assumir, que esses novos parcelamentos não interfiram na sua renda mensal, assim você consegue pagar todos os seus compromissos em dia.