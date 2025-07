Construção civil de Mossoró terá atendimentos médicos e ações de segurança do trabalho nos canteiros de obras e sedes das empresas

As empresas da construção civil de Mossoró terão acesso direto a serviços de saúde ocupacional e segurança no trabalho dentro dos próprios canteiros de obras, por meio de um acordo articulado entre o Sindicato da Indústria local (Sinduscon Oeste/RN) e o Serviço Social da Indústria no RN (Sesi). A iniciativa prevê a realização de atendimentos médicos e ações de prevenção em segurança do trabalho com condições específicas para o setor.

A superintendente regional do Sesi-RN, Danielle Mafra, afirmou que a proximidade dos serviços com o ambiente industrial garante mais precisão no diagnóstico das demandas e agilidade nos atendimentos. Ela destacou que a atuação pode ser feita tanto nas clínicas quanto “in company”, utilizando equipes especializadas e estrutura móvel.

O presidente do Sinduscon Oeste/RN, Pedro Escóssia, afirmou que a parceria traz vantagens competitivas ao setor ao permitir que as empresas associadas tenham acesso a serviços de saúde e segurança com valores diferenciados.

Ele ressaltou que a iniciativa fortalece a atuação conjunta entre indústria e o Sistema S, ampliando a oferta de serviços para o segmento da construção civil da região Oeste.

A coordenadora de Saúde e Segurança do Trabalho (SST) do SESI-RN, Rayanne Araújo, destacou que a construção civil é um dos setores mais exigentes em relação às normas de saúde e segurança, e que o acordo facilita a oferta de atendimentos adaptados à rotina e aos riscos específicos dos canteiros de obras.

Entre as ações previstas no acordo estão consultas médicas especializadas, condições diferenciadas de pagamento e acesso a serviços clínicos e de segurança do trabalho, com foco na prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. A expectativa do Sinduscon e do Sesi é que a medida fortaleça o cuidado com os trabalhadores e promova melhores condições de trabalho nas indústrias da construção civil em Mossoró e região.