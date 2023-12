Conselho Municipal de Educação de Mossoró aprova calendário letivo de 2024

O Conselho Municipal de Educação (CME) de Mossoró aprovou, em reunião ordinária realizada no último dia 7, a proposta apresentada pela Secretaria Municipal de Educação (SME) para o calendário letivo referente ao ano de 2024, documento que foi publicado na edição da última sexta-feira (8), do Diário Oficial de Mossoró (DOM). Conforme o calendário, as aulas nas escolas e Unidades de Educação Infantil (UEIs) serão iniciadas no dia 4 de março.

Antes do início das aulas, a Secretaria Municipal de Educação promoverá o Seminário de Imersão para Diretores Escolares, nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro. A solenidade oficial de abertura do ano letivo será no dia 26 de fevereiro, com a tradicional Jornada Pedagógica.

O encerramento do ano letivo se dará em 20 de dezembro, com a divulgação do resultado final no dia 30 de dezembro. Serão, no total, 200 dias letivos, distribuídos em quatro bimestres. Entre os eventos com datas já programadas para 2024, estão os Jogos Escolares de Mossoró (JEMs), que deverão acontecer em maio; Feira de Ciências da Rede Municipal de Ensino (FECIRME), em agosto, e Semana de Arte e Cultura na Educação Infantil (SACEI), em novembro.

“O calendário escolar do ano letivo de 2024 foi submetido para apreciação do Conselho Municipal de Educação, que após análise e proposição de algumas alterações, foi aprovado por unanimidade. Seguimos trabalhando com afinco, seriedade e compromisso para que as atividades ocorram dentro do planejado”, frisou Gilneide Lobo, presidente do CME e diretora de Planejamento e Gestão Educacional da SME.