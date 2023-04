Conselho Municipal de Educação de Mossoró aprova calendário de reposição de aulas

Secom/PMM

O Conselho Municipal de Educação (CME) de Mossoró aprovou por unanimidade, em reunião extraordinária realizada na tarde desta quinta-feira (27), o calendário de reposição de aulas referentes ao período de greve dos docentes da Rede Municipal de Ensino. Com a aprovação, o documento foi publicado no Diário Oficial de Mossoró (DOM), a partir da página 31.

Conforme o calendário, as aulas na Rede Municipal seguem até 20 de janeiro de 2024 para as turmas em que os docentes paralisaram as atividades. Nos demais casos, está mantido o cronograma de encerramento para o dia 14 de dezembro deste ano.

A secretária municipal de Educação, Hubeônia Alencar, membro do CME, explicou que a proposta apresentada aos conselheiros presentes acatou pontos sugeridos pela categoria docente, por meio do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (SINDISERPUM), levando também em consideração o planejamento da Secretaria.