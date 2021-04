Conmebol aumenta premiação da Copa América para US$ 10 milhões

Por Daniela Desantis – Assunção – Agência Brasil

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) informou nesta sexta-feira (16) que a seleção que for campeã da Copa América receberá um prêmio de US$ 10 milhões (o equivalente a quase R$ 56 milhões), um novo incentivo da organização do torneio previsto para junho na Argentina e na Colômbia.

O conselho da entidade aprovou um aumento de US$ 2,5 milhões para o vencedor do troféu na tentativa de tornar a competição mais atraente, segundo um comunicado oficial. O prêmio se soma aos US$ 4 milhões que cada seleção receberá para despesas de preparação e logística, acrescentou.

A Copa América está programada para começar em 13 de junho em Buenos Aires, e a final está prevista para o dia 10 de julho em Barranquilla. O torneio será disputado em duas sedes pela primeira vez, com a Argentina liderando a zona sul e a Colômbia, a zona norte.

Austrália e Catar iam participar como convidados, mas se retiraram do campeonato em fevereiro.

A Conmebol anunciou que receberá 50 mil doses de vacinas contra covid-19 doadas pela fabricante chinesa Sinovac, que utilizará para imunizar os jogadores e garantir a realização do evento.

Mas ontem (16), o presidente argentino, Alberto Fernández, foi cauteloso, quando pediu às autoridades esportivas para “atuarem com muita atenção” e “verem como as coisas evoluem” ao falar sobre a organização da Copa em meio a uma disparada de casos de coronavírus nos países da região.